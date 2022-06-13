Україну захищають добровольці з 55 країн

До інтернаціонального легіону оборони України долучились добровольці з 55 країн світу. Найбільше військових зі Сполучених Штатів та Великої Британії. Про це повідомив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам’єн Магру, передає hromadske.

Крім того, в легіоні значна кількість бійців із Польщі, Канади, країн Балтії та північних країн, зокрема Фінляндії. Є й бійці з таких віддалених країн як Бразилія, Південна Корея та Австралія.

Магру зазначив, що Інтернаціональний легіон входить до складу ЗСУ та фінансується з оборонного бюджету. Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброю та амуніцію.

«У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України», – сказав речник легіону.

Як повідомляв Львівський портал, 27 лютого Володимир Зеленський закликав усіх небайдужих громадян іноземних держав приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, щоб повернути безпеки у Європу та світ.

Відтак 1 березня Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України з 1 березня 2022 року.

А вже 5 березня пресслужба президента України повідомила про створення сайту fightforua.org для іноземців, які бажають допомогти Україні захистити свободу та територіальну цілісність, відбивши вторгнення російської армії.

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