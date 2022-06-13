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Україну захищають добровольці з 55 країн

Ольга Денисяка

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До інтернаціонального легіону оборони України долучились добровольці з 55 країн світу. Найбільше військових зі Сполучених Штатів та Великої Британії. Про це повідомив речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам’єн Магру, передає hromadske.

Крім того, в легіоні значна кількість бійців із Польщі, Канади, країн Балтії та північних країн, зокрема Фінляндії. Є й бійці з таких віддалених країн як Бразилія, Південна Корея та Австралія.

Магру зазначив, що Інтернаціональний легіон входить до складу ЗСУ та фінансується з оборонного бюджету. Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброю та амуніцію.

«У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України», сказав речник легіону.

Як повідомляв Львівський портал, 27 лютого Володимир Зеленський закликав усіх небайдужих громадян іноземних держав приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України, щоб повернути безпеки у Європу та світ.

Відтак 1 березня Зеленський підписав указ про запровадження тимчасового безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України з 1 березня 2022 року.

А вже 5 березня пресслужба президента України повідомила про створення сайту fightforua.org для іноземців, які бажають допомогти Україні захистити свободу та територіальну цілісність, відбивши вторгнення російської армії.

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