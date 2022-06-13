ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові попрощаються із загиблим на війні військовим Юрієм Брухалем

Ольга Денисяка

|

У вівторок, 14 червня, Львів попрощається з Героєм Юрієм Брухалем, який загинув у бою із російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Прощання з Героєм розпочнеться о 09:40 год. в смт Рудне, уродженцем якого був військовослужбовець. Маршрут руху колони: вул. Героїв Небесної Сотні – вул. Шевченка – вул. Піскова – вул. Лісна, 38-А (помешкання сім’ї). Прощання тут завершиться об 11.00 год., далі – переїзд до Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла у Львові.

Об 11.30 год. – початок прощання в Гарнізонному храмі. О 12.00 год. розпочнеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Опісля похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище (прибуття орієнтовно о 12.15 год.). Вона рухатиметься за маршрутом: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар (поле почесних поховань №86-А).

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з чорною жалобною стрічкою. Похорон Героя триватиме приблизно до 13.00 год.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до церемонії прощання та утриматися від проведення гучних розважальних заходів.

Довідка:

Юрій Брухаль (14.09.1980-10.06.2022). Уродженець Рудного. Навчався у ліцеї №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради. Опісля закінчив професійне училище у Львові.

У мирний час працював на приватному підприємстві «Виробничо-монтажна компанія «Енергоальянс».

Із початком повномасштабної агресії російської федерації добровільно вступив до лав територіальної оборони.

Солдат. Проходив військову службу на посаді водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Загинув у бою із російськими загарбниками. У Юрія Брухаля залишилися сестра, брат та дві доньки.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів