У Львові попрощаються із загиблим на війні військовим Юрієм Брухалем

У вівторок, 14 червня, Львів попрощається з Героєм Юрієм Брухалем, який загинув у бою із російськими загарбниками. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Прощання з Героєм розпочнеться о 09:40 год. в смт Рудне, уродженцем якого був військовослужбовець. Маршрут руху колони: вул. Героїв Небесної Сотні – вул. Шевченка – вул. Піскова – вул. Лісна, 38-А (помешкання сім’ї). Прощання тут завершиться об 11.00 год., далі – переїзд до Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла у Львові.

Об 11.30 год. – початок прощання в Гарнізонному храмі. О 12.00 год. розпочнеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Опісля похоронна процесія вирушить на Личаківське кладовище (прибуття орієнтовно о 12.15 год.). Вона рухатиметься за маршрутом: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар (поле почесних поховань №86-А).

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з чорною жалобною стрічкою. Похорон Героя триватиме приблизно до 13.00 год.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до церемонії прощання та утриматися від проведення гучних розважальних заходів.

Довідка:

Юрій Брухаль (14.09.1980-10.06.2022). Уродженець Рудного. Навчався у ліцеї №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради. Опісля закінчив професійне училище у Львові.

У мирний час працював на приватному підприємстві «Виробничо-монтажна компанія «Енергоальянс».

Із початком повномасштабної агресії російської федерації добровільно вступив до лав територіальної оборони.

Солдат. Проходив військову службу на посаді водія-електрика відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Загинув у бою із російськими загарбниками. У Юрія Брухаля залишилися сестра, брат та дві доньки.

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