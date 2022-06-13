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У Червонограді затримали двох грабіжників

Андрій Котенський

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Поліцейські викрили двох мешканців Червонограда, причетних до грабежів. Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який пограбував місцеву жительку на одному з ринків Червонограда. Чоловік вирвав у 68-річної пенсіонерки пакет, в якому був мобільний телефон, гаманець з грошима і пенсійним посвідченням, ключі від квартири, та втік.

За попередніми даними, до скоєння злочину причетний 35-річний місцевий мешканець. Речові докази у нього вилучено.

Окрім того, правоохоронці встановили особу зловмисника, який 8 червня пограбував 62-річного чоловіка, що тимчасово проживає у Червонограді.

39-річний місцевий мешканець, раніше вже судимий за аналогічні злочини, незаконно заволодів грошима заявника, який разом з дружиною є внутрішньо переміщеними особами.

За обома фактами грабежу відкрили кримінальні провадження. Санкція статті передбачає  від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадуємо, що за майнові злочини, вчинені в умовах воєнного стану,  передбачено максимальне покарання.

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