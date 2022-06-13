ТОП-10 вершин Львівщини, куди варто піднятись

У Львівській області є десять гірських маршрутів, на вершинах яких можна побачити чудові краєвиди. У Львівській ОВА оприлюднили перелік одноденних маршрутів Карпатами для поціновувачів дозвілля в горах.

Одним з найпопулярніших активних видів відпочинку для відновлення сил є походи в гори. Львівщина – сприятливий для цього регіон, оскільки тут розроблені та промарковані туристичні шляхи, зокрема у Славській ОТГ чи Сколівських Бескидах, а локації зачаровують своїми краєвидами.

Маршрути Карпатами на Львівщині:

Пікуй – 1408 м – найвища точка Львівської області. Гора розташована на межі Львівської та Закарпатської областей. Піднятись на гору можна із сіл Кривка, Верхнє Гусне або Біласовиця. На вершині гори розташований кам’яний чотириметровий, стовп-обеліск, споруджений на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

Магура – 1362 м – друга за висотою вершина Львівщини. Шлях починається із з села Либохора. Вершина і схили гори вкриті лісами.

Чорна Ріпа – 1285 м – гора розташована на кордоні між Львівською, Івано – Франківською та Закарпатською областями. Частину шляху можна здолати найдовшим карпатським витягом «Захар Беркут» з с.Волосянка. З вершини відкриваються краєвиди на хребти Сколівських Бескидів і Полонини Боржави, а на сході, можна побачити Західні Ґорґани.

Парашка – 1271 м – розташована на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Старт маршруту з м.Сколе. Поруч один із відомих водоспадів на Львівщині – Гуркало. Через вершину проходить закований туристичний маршрут «місто Сколе — гора Парашка — село Майдан» загальною протяжністю 28 км.

Високий Верх – 1242 м – гора в околицях селища Славське, одного з найстаріших і найвідоміших гірськолижних курортів України. На півночі гори є джерело «Писана криниця», яке є дуже популярним серед туристів у літній період.

Тростян – 1232 м – гора відома великою кількістю канатних і бугельних доріг. Також на схилах гори достатньо багато лижних трас для спуску. На саму вершину гори Тростян можна добратись з нижньої станції крісельної дороги. Ця дорога працює також в літню пору.

Лопата – 1211 м – на цій горі влітку 1944 року відбувалися бої загонів УПА з німецькими та угорськими військами. На горі встановили пам’ятний хрест. Початок маршруту із м.Сколе або ж з с. Кам’янка з якого можна дійти на відомий водоспад Кам’янка та озеро Журавлине.

Ільза – 1066 м – старт маркованого маршруту з смт. Славське. З вершини відкривається краєвид на Тростян та Високий Верх. За легендою на цю гору приходять закохані пари, аби загадати бажання, щоб ніколи не розлучатися з тими, кого люблять.

Маківка – 958 м – одна із найпопулярніших серед туристів вершин та місце запеклих боїв 1915 року легіону Українських Січових Стрільців з російськими військами. На горі створений меморіальний військовий цвинтар. Початок маршруту з с. Тухля.

Ключ – 927 м – одна з вершин хребта в Сколівських Бескидах. Гора відома як місце боїв та поховання вояків Українських Січових Стрільців, які загинули тут у часи першої світової війни. Старт маршруту з села Труханів, також можна піднятись із с. Кам’янки.

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