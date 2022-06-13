ОСТАННІ НОВИНИ

ТОП-10 вершин Львівщини, куди варто піднятись

Ольга Денисяка

|

У Львівській області є десять гірських маршрутів, на вершинах яких можна побачити чудові краєвиди. У Львівській ОВА оприлюднили перелік одноденних маршрутів Карпатами для поціновувачів дозвілля в горах.

Одним з найпопулярніших активних видів відпочинку для відновлення сил є походи в гори. Львівщина – сприятливий для цього регіон, оскільки тут розроблені та промарковані туристичні шляхи, зокрема у Славській ОТГ чи Сколівських Бескидах, а локації зачаровують своїми краєвидами.

Маршрути Карпатами на Львівщині:

Пікуй – 1408 м – найвища точка Львівської області. Гора розташована на межі Львівської та Закарпатської областей. Піднятись на гору можна із сіл Кривка, Верхнє Гусне або Біласовиця. На вершині гори розташований кам’яний чотириметровий, стовп-обеліск, споруджений на честь першого президента Чехословаччини Томаша Масарика.

Магура – 1362 м – друга за висотою вершина Львівщини. Шлях починається із з села Либохора. Вершина і схили гори вкриті лісами.

Чорна Ріпа – 1285 м – гора розташована на кордоні між Львівською, Івано – Франківською та Закарпатською областями. Частину шляху можна здолати найдовшим карпатським витягом «Захар Беркут» з с.Волосянка. З вершини відкриваються краєвиди на хребти Сколівських Бескидів і Полонини Боржави, а на сході, можна побачити Західні Ґорґани.

Парашка – 1271 м – розташована на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Старт маршруту з м.Сколе. Поруч один із відомих водоспадів на Львівщині – Гуркало. Через вершину проходить закований туристичний маршрут «місто Сколе — гора Парашка — село Майдан» загальною протяжністю 28 км.

Високий Верх – 1242 м – гора в околицях селища Славське, одного з найстаріших і найвідоміших гірськолижних курортів України. На півночі гори є джерело «Писана криниця», яке є дуже популярним серед туристів у літній період.

Тростян – 1232 м – гора відома великою кількістю канатних і бугельних доріг. Також на схилах гори достатньо багато лижних трас для спуску. На саму вершину гори Тростян можна добратись з нижньої станції крісельної дороги. Ця дорога працює також в літню пору.

Лопата – 1211 м – на цій горі влітку 1944 року відбувалися бої загонів УПА з німецькими та угорськими військами. На горі встановили пам’ятний хрест. Початок маршруту із м.Сколе або ж з с. Кам’янка з якого можна дійти на відомий водоспад Кам’янка та озеро Журавлине.

Ільза – 1066 м – старт маркованого маршруту з смт. Славське. З вершини відкривається краєвид на Тростян та Високий Верх. За легендою на цю гору приходять закохані пари, аби загадати бажання, щоб ніколи не розлучатися з тими, кого люблять.

Маківка – 958 м – одна із найпопулярніших серед туристів вершин та місце запеклих боїв 1915 року легіону Українських Січових Стрільців з російськими військами. На горі створений меморіальний військовий цвинтар. Початок маршруту з с. Тухля.

Ключ – 927 м – одна з вершин хребта в Сколівських Бескидах. Гора відома як місце боїв та поховання вояків Українських Січових Стрільців, які загинули тут у часи першої світової війни. Старт маршруту з села Труханів, також можна піднятись із с. Кам’янки.

Раніше Львівський портал розповідав про ТОП-13 озер Львівщини, де можна безпечно купатись. Про локації та ціни для відпочинку читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів