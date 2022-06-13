На Львівщину насувається гроза

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що по місту Львову цієї ночі слід очікувати грозу та пориви північно-західного вітру 15-20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мешканців Львова закликають зважати на прогноз погоди й бути обачними. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, просять повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

За даними Sinoptik, до вечора понеділка, 13 червня, Львівщину затягне хмарами і в ніч на вівторок, 14 червня, прогнозують грози.

Дощитиме всю ніч, а під ранок розпогодиться, втім, денна температура повітря знизиться із 26 до 18 градусів тепла.

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