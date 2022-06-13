На благодійному ярмарку у Львові для ЗСУ зібрали майже 150 тисяч гривень

На благодійному ярмарку, який 12 червня провели у центрі Львова, на потреби Збройних Сил України вдалося зібрати 143 716 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Ярмарок на площі Маланюка організували Львівська філармонія та оркестр INSO-Lviv. Музиканти виконували різні композиції, зокрема виступали і джаз-бенд «Авангард», хорова капела «Дударик», піаністи Оксана Рапіта та Мирослав Драган. Паралельно підприємці продавали солодощі, випічку, сувеніри та інший крам, а діти писали листи українським захисникам.

«Ми не очікували такої кількості відвідувачів і такої активності. Ярмарок відвідали люди з усієї України. Ми вдячні кожному, хто долучився до ярмарку. Завдяки цій синергії добра нам вдалось зібрати 143 716 гривень. Усі кошти будуть передані воїнам, які боронять нашу з вами незалежність», – відзначили організатори.

На ярмарку також мала виступити Ніно Катамадзе, однак її потяг через тривоги спізнився, тож артистка не встигла на подію. Але концерт грузинської співачки відбудеться 17 червня у філармонії разом з INSO-Lviv та Ніколозом Рачвелі.

Додамо, що ярмарок – лише частина благодійного збору на підтримку ЗСУ. До 20 червня на сторінці оркестру INSO-Lviv триває онлайн-аукціон з найрізноманітнішими лотами: від зіркових зустрічей до автентичних вишиванок і ексклюзивних картин. Більше про лоти та ставки можна дізнатись за цим посиланням.

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Фото: ЛМР