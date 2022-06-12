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Сьогодні – День Святої Трійці

Ольга Денисяка

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12 червня православні та греко-католики відзначають День Святої Трійці. Про це повідомляє Львівський портал.

Трійця – одне з головних християнських свят, яке завершує пасхальний цикл свят і відзначається на п’ятдесятий день після Великодня, тому його називають ще П’ятидесятницею, а також Зішестям Святого Духа.

Свою першу назву свято отримало на честь зішестя Святого Духа на апостолів, яке обіцяв їм Христос ще перед своїм Вознесінням. Сходження Святого Духа символізує піклування всіх Осіб Триєдиного Бога про світ: Бог Батько творить мир, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, Бог Дух Святий освячує світ через Церкву і проповідь віри для всіх народів.

У євангельській традиції сходження Святого Духу описується як полум’я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли “дар мов” – стали говорити на різних, не відомих їм раніше мовах. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської Церкви.

Перші згадки про загальноприйняте святкування Трійці датують ІІІ ст. А вже через століття усі церковні письменники описують звичаї, що прийняті на п’ятдесятий день після Світлого Христового Воскресіння.

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