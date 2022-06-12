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Окупанти зруйнували 388 культурних пам'яток України

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували чи пошкодили 388 культурних пам’яток в Україні. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики.

Зокрема, російські воєнні злочинці знищили та пошкодили 142 релігійні споруди, з них 51 – перебуває на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінна історична забудова.

Внаслідок обстрілів, ракетних та бомбових ударів росіянами в Україні зруйновані та пошкоджені 119 об’єктів культурної спадщини. Серед них: 21 пам’ятка національного значення, 91 – місцевого значення та 7 – щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Росіяни знищили: 42 меморіальних пам’ятники на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку ХХІ ст, 30 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 75 споруд будинків культури, театрів та бібліотек, пошкоджені й деякі інші об’єкти цінної історичної забудови.

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