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На Трійцю на фронті одружились дві пари військових

Ольга Денисяка

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12 червня, на Трійцю, в одному з міст Донеччини одружилися дві пари військовослужбовців 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі розповідають, що обидві пари наречених, Віталій і Христина та Володимир і Христина, зустрілися та покохали одне одного на фронті. Тож їхні рішення поєднати свої долі, за законом воєнного часу, в районі ведення бойових дій засвідчив та зареєстрував командир бригади.

Зазначимо, що днем раніше в одному з прифронтових населених пунктів Донеччини побралися дві пари військовослужбовців Десантно-штурмових військ

Нагадаємо, під час воєнного стану уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.

Одружитися можна навіть без фізичної присутності одного з пари або й обох, під час церемонії дозволено використовувати відеозв’язок. Засвідчити укладення шлюбу може військовий командир. Детальніше про таку процедуру одруження читайте тут.

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