На фронті одружилися дві пари українських десантників

В одному з прифронтових населених пунктів Донеччини побралися дві пари військовослужбовців Десантно-штурмових військ. Про це йдеться на сторінці угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

Весільну церемонію просто на фронті влаштували 11 червня. На Донеччині просто неба одружились дві пари військовослужбовців окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Замість весільних нарядів – військовий однострій та бронежилети, з присутніх – лише бойові побратими», – так описують церемонію військові.

Перша подружня пара – Владислав та Ольга. Вони вже не один рік зі зброєю в руках захищають Україну від російських окупантів. Молодята вже мають плани на майбутнє, коли після перемоги повернуться у своє тимчасове помешкання.

Друга молода родина поєднала в собі добровольця та журналіста. Микола в перший день широкомасштабного вторгнення росії покинув цивільне життя та став до лав Десантно-штурмових військ. Христина теж не залишилася осторонь – молода жінка активно допомагала армії у складі волонтерського десанту, вела боротьбу на інформаційному фронті.

«Війна не завадила коханню. Саме в такий складний, тривожний час і створюються справжні українські родини, які знають ціну життя та свободи», – підкреслюють в угрупованні Об’єднаних сил.

Нагадаємо, під час воєнного стану уряд дозволив укладати шлюби з військовослужбовцями за спрощеною процедурою.

Одружитися можна навіть без фізичної присутності одного з пари або й обох, під час церемонії дозволено використовувати відеозв’язок. Засвідчити укладення шлюбу може військовий командир. Детальніше про таку процедуру одруження читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.