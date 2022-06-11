Скасування заборони на виїзд чоловіків: Зеленський відповів на петицію

У відповідь на петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловіків призовного віку президент Володимир Зеленський нагадав, що згідно з законом захист суверенітету України є обов’язком громадян, а права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті глави держави.

Петицію до президента ще 18 травня створив громадянин Олександр Гуміров. У ній він вимагав скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком 18-60 років та запровадити пріоритет призову добровольців під час мобілізації. Петицію підписали більше 27 тисяч українців.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський відповів, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього народу України. А захист Батьківщини, її незалежності і територіальної цілісності є обов’язком громадян України.









WordPress Slideshow Водночас глава держави нагадав, що під час воєнного стану право громадян виїзду за кордон може бути тимчасово обмежене (стаття 64 Конституції України). Це обмеження, як йдеться у відповіді Зеленського, в Україні скасують після завершення дії воєнного стану.

«Стосовно порушеного у петиції питання про запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців зазначаю, що звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати цю пропозицію, звернувши особливу увагу на дотримання конституційних прав громадян, запобігання і виявлення можливих правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема серед співробітників прикордонних пунктів пропуску і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у відповіді президента Зеленського.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення росії воєнний стан в Україні продовжували вже тричі. Наразі він триватиме до 23 серпня.

Термін дії воєнного стану продовжили відразу на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Додамо, що воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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