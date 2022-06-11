Втрати росії вже перевалили за 32 тисячі військових

На війні проти України російська федерація вже втратила більше 32 тисячі своїх військових, безпілотники, 14 танків, 3 бойових броньованих машин. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 11 червня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 32 050 осіб ліквідовано (+150);

танків ‒ 1419 одиниць (+10);

бойових броньованих машин ‒ 3466 одиниць (+16);

артилерійських систем – 712 одиниць (+0);

РСЗВ – 222 одиниці (+0);

засоби ППО – 97 одиниць (+0);

літаків – 212 одиниць (+0);

гелікоптерів – 178 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 одиниць (+7);

крилаті ракети – 125 одиниць (+0);

кораблі /катери – 13 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2448 одиниць (+10);

спеціальна техніка – 54 одиниці (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Остаточні дані встановлюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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