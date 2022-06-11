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У Дніпрі викрили колаборанта, що «зливав» дані про ЗСУ

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили і затримали колаборанта, який «зливав» ворогу інформацію про дислокацію і переміщення ЗСУ у Дніпрі. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, українець передавав адміністраторам проросійських каналів у YouTube і Telegram відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території Дніпра.

Під час обшуку у нього виявили та вилучили комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які той використовував у своїй протиправній діяльності.

Зловмиснику оголосили підозру за ч.2 ст.114-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідство триває.

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