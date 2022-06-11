Тіла загиблих солдат окупанти складають просто неба, – перехоплення СБУ

Замість обіцяних почестей росіяни складають тіла своїх убитих солдат в Україні просто неба. А щоб не шокувати співвітчизників, хоронять загиблих у закритих трунах. Про це йдеться у новій телефонній розмові загарбників, яку перехопила й опублікувала СБУ.

російські військові, обговорюючи загиблих побратимів, нарікають, що керівництво навіть не може забезпечити належне зберігання тіл.

«Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший», – каже окупант.

Через те, що в таких умовах тіла швидко розкладаються, хоронять загарбників лише у закритих трунах, аби не шокувати росіян.

Раніше СБУ вже повідомляла, що в армії рф намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть «вантаж 200» уночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися. При цьому нерідко привезене тіло вже треба додатково ідентифікувати.

Додамо, що донедавна росія не хотіла забирати вбитих на війні в Україні своїх солдат, натомість наказувала ховати їх у братських могилах або взагалі знищувати тіла ще на полі бою.

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