Приват24 тимчасово не працюватиме

У ніч на неділю, 12 червня, сервіси Приватбанку не працюватимуть через планові регламентні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі банку.

Регламентні роботи стартують з 00:00 год. і триватимуть до 05:00 год. ранку. Весь цей час додаток і сайт Приват24 будуть недоступні.

У Приватбанку просять вибачення за тимчасові незручності, втім наголошують, що для проведення необхідних робіт обрали саме такий час, коли більшість користувачів не проводить операції.

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