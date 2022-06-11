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Львів попрощався із полеглим на війні Русланом Скальським

Наталя Дуляба

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У суботу, 11 червня, Львів провів в останню путь старшого лейтенанта Руслана Скальського, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомив очільник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

Попрощатись із полеглим Героєм львів’яни, побратими, представники влади та громадськості прийшли у Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Похоронили Руслана Скальського на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

31-річний Руслан Скальський був випускником Академії сухопутних військ, де у 2019 році здобув фах офіцер-піхотинця. Після цього він став командиром взводу 18 Окремого батальйону морської піхоти 35 бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Офіцер воював на Донбасі, а з початком повномасштабного вторгнення росії його взвод боровся з окупантами на півдні України.

«Це надзвичайно велика втрата як для Збройних Сил України, так і для всієї держави… Щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам полеглого офіцера. Пам’ять про нього завжди житиме у наших серцях. Спочивай з миром, мужній Воїне», – написав Павло Ткачук.

Загинув Роман Скальський 4 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Велике Артакове, що на Миколаївщині. У нього залишилась дружина і 2-річний син.

Вічна пам’ять Герою!

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Фото: Павло Ткачук

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