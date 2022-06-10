На Миколаївщині загинув військовослужбовець з Львівщини

У суботу, 11 червня, у Львові прощатимуться з Русланом Скальським, який загинув у бою на Миколаївщині. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

31 річний Руслан Скальський родом з Перемишлян. Навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. З 2019 року був командиром взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Загинув військовий у суботу, 4 червня, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Велике Артакове на Миколаївщині. У чоловіка залишилися дружина та 2-річний син.

Прощатимуться з Героєм у суботу, 11 червня, об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі.