Як українська артилерія нещадно нищить окупантів

Українські артилеристи продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку. Видовищні кадри роботи 40 бригади імені князя Вітовта опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

40 окрему артилерійську бригаду імені князя Вітовта у ЗСУ називають «Богами війни». У підтвердження цьому показують результати майстерної роботи військовослужбовців.

На першому відео видно, як серед нещадно горить російська техніка, схована поміж дерев і кущів. Загалом на записі можна нарахувати більше десятка одиниць ворожої техніки, яка феєрично горить-палає.

На другому відео артилеристи 40 бригади розбили окупантів на зайнятому об’єкті, можливо, промисловому із низкою ангарів. Українські військові не уточняють, що це за місце, а також його приблизне розташування.

Дочекавшись, коли на локацію з’їдуться російські військові, наші артилеристи влаштували їм «гарячий сюрприз».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.