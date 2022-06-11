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Як українська артилерія нещадно нищить окупантів

Наталя Дуляба

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Українські артилеристи продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку. Видовищні кадри роботи 40 бригади імені князя Вітовта опублікувало управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

40 окрему артилерійську бригаду імені князя Вітовта у ЗСУ називають «Богами війни». У підтвердження цьому показують результати майстерної роботи військовослужбовців.

На першому відео видно, як серед нещадно горить російська техніка, схована поміж дерев і кущів. Загалом на записі можна нарахувати більше десятка одиниць ворожої техніки, яка феєрично горить-палає.

На другому відео артилеристи 40 бригади розбили окупантів на зайнятому об’єкті, можливо, промисловому із низкою ангарів. Українські військові не уточняють, що це за місце, а також його приблизне розташування.

Дочекавшись, коли на локацію з’їдуться російські військові, наші артилеристи влаштували їм «гарячий сюрприз».

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