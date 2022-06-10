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У Львові затримали групу наркоторговців

Андрій Котенський

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У Львові затримано трьох учасників злочинної групи, що причетні до збуту наркотиків на 1 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, троє чоловіків через спеціально створені телеграм-канали збували на території Львівської області та в інших регіонах України наркотичні засоби та психотропні речовини.

За результатами проведення 8 санкціонованих обшуків на території Львова та Києва, а саме за адресами проживання та в автомобілях осіб, які причетні до вчинення злочинів, виявлено та вилучено понад 2,5 кг висушеного наркотичного засобу канабіс, у тому числі розфасованого для продажу в зіп-пакети, вирощувані рослини коноплі у спеціально облаштованій кімнаті, інші види наркотичних засобів та психотропних речовин, засоби пакування та зважування, банківські картки, мобільні телефони, носії інформації, чорнові записи та 1 легковий автомобіль.

Вартість вилучених з незаконного обігу наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн.

Фігурантів затримано. Наразі чоловікам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до рішення суду.

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