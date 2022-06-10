У Донецьку намагались знову підірвати Пушиліна?

У центрі окупованого Донецька пролинав вибух. Інцидент стався біля «адміністрації» ватажка самопроголошеної «ДНР» Дениса Пушиліна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У той же час адник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що вибух біля так званої адміністрації Пушиліна пролунав після кількох днів роботи із заміни керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян.

«В Донецьку пролунав вибух біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Пушиліна. Подробиць поки нема, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колоборантів на росіян. І тут вибух біля офісу пушиліна. Співпадіння? Не думаю. Варто згадати як закінчили всі ці паши губарєви, захарченкі і гіві з моторолами», – повідомляє Андрющенко.

Про жертв чи постраждалих нічого не повідомляється.

Як повідомляє Громадське, протягом останніх кількох днів росія почала призначати на керівні посади у невизнаних «Л/ДНР» своїх людей.

Так, наприклад, 8 червня Денис Пушилін відправив у відставку і так званого главу «уряду» Олександра Ананченка, і весь склад «уряду ДНР».

Місце Ананченка зайняв росіянин Віталій Хоценко, який до цього був високопосадовцем в одному з російських міністерств.

Пізніше Пушилін «призначив» на місця «першого заступника керівника адміністрації» та «заступника голови уряду» ексзаступника губернатора Ульяновської області та Олександра Костомарова та помічника міністра будівництва та ЖКГ рф Євгенія Солнцева.

Окрім того, посаду у «міністерстві молоді, спорту та туризму ДНР» посаду отримав ще один росіянин – представник «Єдиної росії» Ілля Бубнов.

1 червня також повідомлялося, що відбувся обстріл ватажка «ДНР» Пушиліна в Лимані.

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