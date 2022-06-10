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Розмитнювати авто українці зможуть у «Дії»

Наталя Дуляба

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Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає розмитнення автомобілів у «Дії». Тепер його ще має прийняти Верховна Рада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Як відзначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей законопроєкт назавжди усуне будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їхньому розмитненні. За його словами, митники не будуть впливати на формулу розмитнення, адже її визначатимуть виключно характеристики авто: об’єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

«Розмитнення буде максимально простим і зручним. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення – не більше 5 хвилин», – зауважив Денис Шмигаль.

Водночас він додав, що розроблений законопроєкт також передбачає повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами.

Водночас у «Дії» уточняють, що розрахувати точну вартість митних платежів у застосунку можна буде ще до покупки автомобіля. Після розмитнення автівку можна буде зареєструвати в Україні також у додатку.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров назвав цей законопроєкт однією з «найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі».

«Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні. Для цього вводимо нову формулу розрахунку митних платежів», – відзначив він.

Також Федоров додав, що у «Дії» вже почали розробку послуги.

Нагадаємо, ідея розмитнення автівок через «Дію» в уряді виникла ще торік. Законопроєкт почали розробляти на початку осені 2021-го.

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