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Росія посилила свою присутність у Чорному морі

Анастасія Диняк

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Російська армія посилює свою присутність у Чорному морі. Наразі у росіян напоготові 40 крилатих ракет. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Так, у Чорному морі з’явився ще один російський підводний човен – носій крилатих ракет. Загроза ракетних ударів з акваторії моря залишається високою.

За даними військових, у російських окупантів напоготові 40 крилатих ракет. Окрім того, у готовності також один великий десантний корабель.

У командуванні додали, що росіяни продовжують тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.

Нагадаємо, раніше українські військові відкинули російські кораблі на понад 100 кілометрів від берега.

За даними українських військових, станом 6 червня російське угруповання із приблизно 30 кораблів та підводних човнів продовжує блокаду цивільного судноплавства в Чорному морі. Наразі в акваторії перебувають до 12 російських десантних кораблів, проте понад третина з них в ремонті.

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