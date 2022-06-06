У Чорному морі ЗСУ відкинули російські кораблі на понад 100 кілометрів від берега

Українські військові відкинули російські кораблі на понад 100 кілометрів від берега. Ворог втратив контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Так, наразі росіяни намагаються повернути контроль над північно-західною частиною Чорного моря. В Криму та на Херсонщині окупанти берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон». Окрім того, вони намагаються закріпитися на Зміїному та перекидають туди додаткові сили.

Зауважимо, загроза ракетних обстрілів з акваторії Чорного моря досі існує. Від початку повномасштабного вторгнення ворог випустив звідти вже понад 300 крилатих ракет. Також росіяни почали обстрілювати наземні об’єкти протикорабельними ракетами.

«Ймовірно, це свідчить про те, що РФ використала значний обсяг сучасної ракетної зброї та змушена застосовувати застарілі типи ракет, запасів якої достатньо для завдання ударів по нашій території», – зауважили у ВМС.

За даними українських військових, російське угруповання із приблизно 30 кораблів та підводних човнів продовжує блокаду цивільного судноплавства в Чорному морі. Наразі в акваторії перебувають до 12 російських десантних кораблів, проте понад третина з них в ремонті.