Окупанти готуються до наступу на Слов’янськ, на Донеччині залучають авіацію, – Генштаб

На 107 добу війни в Україні тривають запеклі бої на Донбасі. На півдні російські окупаційні війська ведуть оборону і вдосконалюють свої укріплення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 10 червня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити просування підрозділів ЗСУ до державного кордону. Аби сковувати їхні дії, росіяни обстріляли наші позиції із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.

На Слов’янському напрямку противник готується відновити наступ на місто Слов’янськ. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог і надалі веде штурмові дії, бажаючи встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та створити умови для блокування українських військових. Бої тривають. Противник також стріляв із артилерії в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.

На Бахмутському напрямку ворожу вогневу активність фіксували неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели. Здійснили обстріли із застосуванням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.

«Ворог завдав авіаударів із застосуванням літаків Су-25 неподалік Мар’їнки і Красногорівки, вертольотів Ка-52 – поблизу Новобахмутівки і Мі-8 – у районі Олександрополя. На Новопавлівському напрямку противник посилив угруповання своїх військ», – кажуть у Генштабі.

На Лиманському напрямку ворог активних бойових дій не вів. Продовжує закріплюватись в районі Святогірська. Проводить заходи для продовження наступу в напрямку Лиман – Слов’янськ. Здійснив обстріл неподалік Дронівки та Серебрянки.

На Південнобузькому напрямку окупанти ведуть оборону, продовжують удосконалювати фортифікаційне обладнання другого та третього рубежів оборони.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

В акваторіях Чорного та Азовського морів росіяни зосереджують основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування знаходяться носії крилатих ракет морського базування «Калібр».

«Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках. Ворогу все важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат. Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити, обіцяючи сприятливі фінансові умови та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають “в одін конєц”», – додають у Генштабі.

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