На Луганщині ЗСУ знищили базу «вагнерівців»

У місті Кадіївка на Луганщині, яке в окупації з 2014 року, українські військові знищили базу ПВК «Вагнер». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, ЗСУ ліквідували базу приватної військової компанії «Вагнер», яка знаходилася на стадіоні в окупованій з 2014 року Кадіївці. За словами Гайдая, вижив лише один російський найманець.

«Цього разу запалала база ПВК «Вагнер». Збройні Сили України завдали по ній влучного удару. Вижив лише один рашист», – йдеться в повідомленні.