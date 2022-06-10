На Луганщині ЗСУ знищили базу «вагнерівців»

У місті Кадіївка на Луганщині, яке в окупації з 2014 року, українські військові знищили базу ПВК «Вагнер». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Так, ЗСУ ліквідували базу приватної військової компанії «Вагнер», яка знаходилася на стадіоні в окупованій з 2014 року Кадіївці. За словами Гайдая, вижив лише один російський найманець.
«Цього разу запалала база ПВК «Вагнер». Збройні Сили України завдали по ній влучного удару. Вижив лише один рашист», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 10 червня Росія втратила в Україні вже близько 31 900 військових.
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Анастасія Диняк