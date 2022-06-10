На Донбасі за добу ЗСУ відбили 7 атак ворога

Українські військові відбили 7 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках та знищили низку військової техніки окупантів. Про це повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Так, за добу, 9 червня, на Донеччині та Луганщині ЗСУ знешкодили десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки. Окрім того, військові знищили склад з боєприпасами противника.

Підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять російських безпілотників «Орлан-10».

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 31 900 військових, 212 літак та 178 гелікоптерів.