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«Львівгаз» намагався стягнути із військових частин зайвих 30 мільйонів

Андрій Котенський

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Спецпрокуратура та Міноборони не допустили у Львові неправомірного стягнення з держбюджету 30 млн грн, які вимагав сплатити «Львівгаз» із військових частин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі з питань інформаційної політики Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними прокуратури, ПАТ «Оператор газорозподільної системи «Львівгаз» у судовому порядку намагався стягнути без достатніх на те підстав частину вартості обсягу природного газу із військових частин Львова.

У ході розгляду справи встановлено, що КЕВ Львова, який забезпечує теплом військові частини і установи, уклав договори з постачальниками газу, за отримання якого сплатив кошти. Натомість ПАТ «Львівгаз», як оператор газорозподільної системи, намагався довести у Господарському суді Львівської області та Західному апеляційному господарському суді, що це начебто він поставив цей газ та просив стягнути його подвійну вартість.

Крапку у цій справі поставив Верховний суд, який визнав належними доводи спецпрокурорів, які повністю спростували позовні вимоги позивача та не допустили безпідставного стягнення з державного бюджету 30 млн грн.

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