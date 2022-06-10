Кількість тіл під завалами зруйнованих будинків лякає, – мер Маріуполя

Мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що реальна кількість загиблих місцевих мешканців може виявитися значно більшою за ту, що повідомляли раніше. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, мер Маріуполя розповів, що російські окупанти залучали місцевих мешканців до розбору завалів, однак відмовилися від цієї ідеї, коли побачили кількість тіл загиблих під ними.

«Майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих, а в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків. Тому реальні цифри вбитих у місті, нажаль, можуть виявитися набагато вищими ніж ми повідомляли», – наголосив Бойченко.

Окрім того, він додав, що росіяни більше не намагаються діставати тіла загиблих, а вивозять разом зі сміттям.

«Відомо, що тіла разом з завалами складують на Лівобережному полігоні ТПВ та на полігоні в Приморському районі, який був виведений з експлуатації ще о 2008 році», – йдеться у повідомленні.