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Кількість тіл під завалами зруйнованих будинків лякає, – мер Маріуполя

Анастасія Диняк

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Мер тимчасово окупованого Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що реальна кількість загиблих місцевих мешканців може виявитися значно більшою за ту, що повідомляли раніше. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, мер Маріуполя розповів, що російські окупанти залучали місцевих мешканців до розбору завалів, однак відмовилися від цієї ідеї, коли побачили кількість тіл загиблих під ними.

«Майже під кожним зруйнованим будинком від 50 до 100 убитих, а в Маріуполі знищили 1300 багатоповерхових будинків. Тому реальні цифри вбитих у місті, нажаль, можуть виявитися набагато вищими ніж ми повідомляли», – наголосив Бойченко.

Окрім того, він додав, що росіяни більше не намагаються діставати тіла загиблих, а вивозять разом зі сміттям.

«Відомо, що тіла разом з завалами складують на Лівобережному полігоні ТПВ та на полігоні в Приморському районі, який був виведений з експлуатації ще о 2008 році», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на території колишнього заводу «Октябрь» з-під завалів будівлі рятувальники дістали тіла 70 людей. Загиблих поховають в братській могилі в селі Старий Крим.

Раніше у Маріуполі під час розбору завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 на проспекті Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих.

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