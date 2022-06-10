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Чехія передала Україні понтонні мости

Наталя Дуляба

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Чехія допомагає Україні з відновленням знищеної під час війни інфраструктури. Чеська Республіка передала два понтонні мости, аби дорожники могли відновити сполучення з деокупованими територіями. Про це йдеться на сторінці «Укравтодору» у Facebook.

Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки передала «Укравтодору» дві конструкції довжиною по 36 м, завдяки яким облаштують понтонні переправи.

«Знищені мости є головною перепоною для відновлення логістичного сполучення із деокупованими територіями. Розчистити дорогу від залишків спаленої військової техніки, автомобілів цивільних, дерев та сміття Укравтодор може силами вітчизняних підрядників. Та для зведення тимчасових мостів бракує матеріалів і обладнання», – пояснюють дорожники.

Ці понтонні мости встановлять на тих звільнених територіях, які критично потребують відновлення транспортного сполучення.

Нагадаємо, станом на початок червня Збройні Сили України звільнили 1017 населених пунктів. Зараз усі служби активно працюють над відновленням їхньої інфраструктури.

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