Забудовник збудує школу у Рясне-2

Забудовник «СБМ Захід», якому Львів віддав під будівництво понад 1.7 гектарів землі у мікрорайоні Рясне-2, збудує школу на вулиці Величковського. Замовником будівництва міського закладу освіти виступить ЛКП «Рембуд». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відповідне рішення про будівництво школи прийняли у четвер, 9 червня, на засіданні виконавчого комітету.

Розробку проєктно-кошторисної документації, супутніх до проєктування послуг (робіт) будівництва закладу освіти у Рясне-2, буде здійснено коштом ТзОВ «СБМ Захід».

Як відомо у серпні 2018 року Львівська міська рада дозволила забудовнику ТзОВ «СБМ Захід» звести п’ять багатоповерхівок на вул. Величковського, 70. Житловий комплекс «Соняшник» почали зводити на двох земельних ділянках, площею 1,1426 га і 0,1259 га, що перебували комунальній власності міста.

У листопаді 2021 року у Садового надали «СБМ Захід» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5473 га на вул. І. Величковського, 3. На цьому місці дозволять звести ще один ЖК змішаного використання: з житловими квартирами на верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення.

За даними системи системи YouControl, кінцевим бенефіціарним власником «СБМ Захід» є Богдан Слобода.

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