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Українці обирають вигляд нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!»

Андрій Котенський

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«Укрпошта» оголосила про старт народного голосування за кращий ескіз нової поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Із 9 по 15 червня усі бажаючі зможуть обрати кращий ескіз до поштової марки «Доброго вечора, ми з України!». Голосування пройде у застосунку Дія та в соціальних мережах Укрпошти: Facebook та Instagram.

Ескіз, який збере найбільшу кількість голосів буде відтворено «Укрпоштою» на поштовій марці вже в липні. Результати голосування будуть оприлюднені 15 червня.

«Це перша повністю народна поштова марка, де тематику і ескіз обиратимуть українці. А ще це велика відповідальність і для «Укрпошти», і для автора ескізу створювати марки, які передають реалії воєнної України», – повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Для фінального голосування експертною радою Укрпошти було відібрано 5 авторських робіт – різних за змістом, стилістикою і настроєм.

Загалом же на конкурс на кращий ескіз до поштової марки «Доброго вечора, ми з України!» надійшло понад 1500 робіт. Нагадаємо, що тематику чергової поштової марки України – «Доброго вечора, ми з України!» було обрано шляхом народного голосування. Загалом у голосуванні взяли участь близько 500 тисяч українців.

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