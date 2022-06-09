У Львові затримали 37-річного торговця метадоном

Поліція затримала 37-річного львів’янина, якого підозрюють у торгівлі наркотичним засобом «метадон». Чоловіку загрожує до десяти років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці викрили кілька фактів продажу 37-річним зловмисником наркотичного засобу «метадон» у Львові. Його затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України після реалізації чергової партії наркотику. За рішенням суду він перебуває під вартою.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному – позбавлення волі на термін до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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