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У Львові рецидивіст намагався зарізати дівчину

Андрій Котенський

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У Львові в квартирі на вулиці Івана Франка намагалися зарізати 20-річну дівчину. Підозрюваного у замаху на життя львів’янки уже затримано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, затриманий вдарив жінку ножем у ділянку шиї під час побутового конфлікту. Поранена була доставлена у лікарню.

Повідомлення про 20-річну львів’янку, доставлену до лікарні з ножовим пораненням у ділянці шиї, надійшло у поліцію 8 червня.

За даними поліції, до скоєння злочину причетний раніше неодноразово судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів 36-річний львів’янин. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

«Того дня зловмисник прийшов у гості до потерпілої в її квартиру на вулиці Івана Франка у Львові. Близько 13.30 між ними виник конфлікт, під час якого гість, маючи намір вбити господиню, завдав їй удару ножем. Жінка врятувала собі життя, відхилившись останньої миті, проте таки отримала удар у шию та була доставлена до лікарні – йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру у замаху на вбивство. Рецидивісту загрожує від 7 до 15 років тюрми.

Досудове розслідування триває.

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