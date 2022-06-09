У Львові перекриють частину вулиць Східної та Квітової

З 10 червня до 1 серпня для руху транспорту перекриють частину вулиць Східної та Квітової у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, від завтра, 10 червня, до 22:00 год. 1 серпня буде перекрито рух транспорту на вул. Східній – на ділянці від вул. Замарстинівської до вул. Заповітної, а також на вул. Квітовій – від вул. Східної до будинку №10.

На цих ділянках ПП «Інстал-Плаза» проводитиме роботи з влаштування мереж водопостачання та водовідведення. Об’їзд місця перекриття відбуватиметься відповідно до наведеної нижче схеми.

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