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росія розганяє фейк, що США дали Україні ядерні ракети

Наталя Дуляба

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росіяни поширюють фейк про те, що США «помилково дали Україні дві тактичні ядерні ракети». Про це йдеться на сторінці у Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті.

У російському сегменті соцмереж вже кажуть, що дві тактичні ядерні ракети Україні нібито дали через помилку якогось Метью Ковальчука, який начебто є працівником складу американської авіабази. І за скоєне його тепер ніби покарає Пентагон.

Насправді ж, як пише Myth Detector, першоджерелом «новини» було російське сатиричне видання panorama.pub. У самому ж медіа попереджають, що їхні публікації – не правда, а «гротескна пародія на реальність».

Нагадаємо, що РНБО раніше розробила окремий фактчек-бот для виявлення російських фейків і пропаганди.

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