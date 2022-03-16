РНБО запустила фактчек-бот для виявлення російських фейків і пропаганди

В Україні запустили фактчек-бот «Перевірка», за допомогою якого можна визначити фейкові новини, неперевірену інформацію та російську пропаганду. Про це йдеться на сторінці Центру протидії дезінформації РНБО у Facebook.

Фактчек-бот «Перевірка» розробили фахівці Центру протидії дезінформації, що діє при РНБО. Він розпізнає фейкові новини, неперевірену інформацію, відверту брехню, пропаганду рф.

«Розпізнати фейки за допомогою фактчек-бота дуже легко. Надішліть інформацію, яку хочете перевірити на справжність. Ваше посилання відразу потрапляє команді, яка вміє швидко перевіряти великі масиви інформації із застосуванням штучного інтелекту», – вказано у повідомленні.

Відповідь бот надає протягом кількох хвилин. Випробувати його можна за цим посиланням.

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