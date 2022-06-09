На Львівщині військовозобов'язаний хотів підкупити прикордонників

У пункті пропуску військовозобов’язаний чоловік намагався дати хабар прикордонникам, щоб його пропустили за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Так, минулої ночі 49-річний чоловік приїхав до кордону автобусом «Київ-Краків». Під час перевірки у чоловіка не було усіх необхідних документів для перетину кордону у період воєнного стану. Зокрема, відмітки про виключення з військового обліку.

Правоохоронці затримали чоловіка, коли він намагався дати прикордонникам 1 200 доларів хабаря. Чоловіку повідомили про підозру за ст. 369 ККУ «Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі». Йому загрожує до чотирьох років за ґратами або штраф.

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