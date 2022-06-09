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МОЗ закликало фармвиробників зменшити поставки ліків до рф

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я України закликало європейських фармвиробників переглянути асортименти препаратів, що постачаються до росії. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі відомства.

У МОЗ стверджують, що для того, аби війна з росією не перейшла у тривалу фазу, потрібні дедалі більші скорочення коштів, які отримує країна-агресор від іноземних компаній.

Відтак міністерство закликало європейських фармацевтичних виробників переглянути асортименти препаратів, які вони постачають у росію, та відмовитися щонайменше від постачання тих, які на їхньому ринку наявні.

«Ми провели дослідження, яке стверджує, що переважна більшість ліків, що постачаються в росію, є генериками. Відмовившись від постачання таких препаратів, європейські фармвиробники дадуть змогу росіянам лікуватися власними “якісними” ліками. Також, зменшивши асортимент, фармвиробники сприятимуть скороченню податків, що надходять до бюджету держави-агресора, яка вже 105 днів атакує Україну. Ми дуже вдячні за допомогу, яку надають нам європейські фармвиробники, та маємо діяти рішуче», – повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда за результатами зустрічі з організацією Medicines for Europe.

Довідка: Medicines for Europe – це організація, яка представляє фармацевтичні компанії, що постачають найбільшу частку ліків у Європі. Є офіційною торговою асоціацією для європейських компаній, що виробляє генеричні та біоподібні препарати.

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