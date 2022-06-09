Голова партії разом зі спільником продавав місце у списку до ВРУ за 2,5 млн доларів

Голову однієї з політичних партій та його спільника спіймали на торгівлі «прохідним» місцем у списку до Верховної Ради. За статус нардепа вони вимагали 2,5 млн доларів. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Політичну корупцію викрили у Києві. Тут затримали голову однієї із політичних партій та керівника її територіального осередку при спробі шахрайського заволодіння грошима громадянина. В Генпрокуратурі не називають партію, проте за даними журналістів Української правди, йдеться про «Наш край». На цю партію натякають й заретушовані прапори на світлинах, які подають правоохоронці.

За даними слідства, голова партії, діючи у змові з очільником її територіального осередку, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів за включення його до «прохідної» частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради. Таким чином бізнесмен мав би отримати мандат народного депутата.

«Також за ці кошти вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ “Київводоканал”. Ця посада мала б стати для підприємця “успішним” стартом його політичної кар’єри», – йдеться у повідомленні.

Кошти бізнесмен мав би передати не відразу, а за графіком, який склав голова партії. Перший транш становив 50 тисяч доларів. Під час отримання цих коштів зловмисників і затримали.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190, ч.3 ст.369-2 (шахрайство та зловживання впливом) ККУ. Наразі вирішується питання про оголошення політикам підозри, тривають невідкладні слідчі дії.

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Фото: Офіс генпрокурора, СБУ