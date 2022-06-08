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Випускнику Академії сухопутних військ присвоїли нову держнагороду

Ольга Денисяка

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Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного капітан Владислав  Калієвський отримав нещодавно засновану нову державну нагороду – Хрест бойових заслуг. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Академії сухопутних військ.

Президент України Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду незалежної України – Хрест бойових заслуг.

У День піхоти бойовою нагородою були відзначені  перші п’ять військовослужбовців Збройних Сил України. Серед них – випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного капітан Владислав  Калієвський.

25-річний офіцер закінчив Львівський видовий виш у 2018 році, а нині  служить заступником командира механізованого батальйону 72 механизированая бригада оперативного командування «Північ» та мужньо протистоїть знахабнілому агресору на фронті.

Хрест бойових заслуг – державна нагорода України, встановлена для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником; видатні успіхи в управлінні військами (силами) під час ведення воєнних (бойових) дій.

У минулому подібна відзнака була найвищою нагородою для вояків УПА. У новітньому дизайні стрічка має кольори сучасного прапора України, а мечі направлені догори на знак перемоги.

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