ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні запустили платформу для швидкого пошуку військової амуніції

Анастасія Диняк

|

Волонтерська організація «Робота в тилу» створила платформу, де зібрані перевірені виробники військового спорядження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі організації.

Так, платформа «Виробники в тилу» збирає перевірених виробників якісної сертифікованої амуніції. Кожен виробник проходить обов’язкових п’ять етапів перевірки. Зокрема, наявність сертифікатів якості, відгуки волонтерів та військовослужбовців. Також виробникам заборонено мати будь-які зв’язки з Росією чи Білоруссю.

Наразі на сайті зареєстровано 152 виробника та представлено 324 позицій товару. За даними платформи, найбільший попит на бронежилети та бронеплити.

Реєстрація виробників на сайті є безкоштовною, єдина умова – пройти перевірку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів