В Україні запустили платформу для швидкого пошуку військової амуніції

Волонтерська організація «Робота в тилу» створила платформу, де зібрані перевірені виробники військового спорядження. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі організації.

Так, платформа «Виробники в тилу» збирає перевірених виробників якісної сертифікованої амуніції. Кожен виробник проходить обов’язкових п’ять етапів перевірки. Зокрема, наявність сертифікатів якості, відгуки волонтерів та військовослужбовців. Також виробникам заборонено мати будь-які зв’язки з Росією чи Білоруссю.

Наразі на сайті зареєстровано 152 виробника та представлено 324 позицій товару. За даними платформи, найбільший попит на бронежилети та бронеплити.

Реєстрація виробників на сайті є безкоштовною, єдина умова – пройти перевірку.