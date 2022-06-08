У Львові відновлять подачу гарячої води, але не всім

Від завтра, 9 червня, теплопостачальні підприємства Львова – ЛКП «Залізничнетеплоенерго» і ЛМКП «Львівтеплоенерго» – розпочнуть відновлення подачі гарячої води до своїх споживачів після гідравлічних випробувань. Проте воду знову отримають не всі споживачі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго», завтра гарячу воду отримають усі споживачі підприємства, окрім 15 будинків, які обслуговує ЦТП на вул. Повітряній, 99а. Також гарячу воду отримає частина споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго».

«Гаряче водопостачання було призупинене з 23 травня, у зв’язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж. Завтра розпочинаємо відновлення подачі гарячої води нашим споживачам. Гарячу воду отримають усі наші споживачі, крім 15 будинків, які обслуговує ЦТП на вул. Повтіряна, 99а. Це будинки за адресами: вул. Суботівська, 8, 10, 12, вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6, вул. Низинна, 2, 4, 5, вул. Повітряна, 65, 68 ,88, вул. Сірка, 2. Зараз триває заміна теплової мережі від цього ЦТП, тому мешканці перерахованих вище будинків отримають гарячу воду з 8 липня, після завершення усіх ремонтних робіт», – повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».

Натомість ЛМКП «Львівтеплоенерго» від завтра, 9 червня, планує відновити гарячу воду до всіх будинків у Галицькому районі, частині Личаківського і частині Шевченківського районів. Натомість ще тривають складні роботи на мережах від ТЕЦ-1 і ТЦ «Північна», а також на самих ТЕЦ, тому від цих об’єктів гарячу воду планують відновити аж з 27 червня. Йдеться про Сихівський, Франківський, частину Личаківського і частину Шевченківського районів.

Нагадаємо, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» подає гарячу воду до 370 будинків – це будинки Залізничного району і частина будинків Шевченківського району міста. А ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає гарячу воду до 1106 будинків – це будинки у Галицькому, Личаківському, Сихівському, Франківському і більшій частині Шевченківського районів.

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