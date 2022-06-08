Тестують перший львівський тролейбус із автономним ходом

Сьогодні вулицями Львова у тестовому режимі проїхав перший львівський тролейбус «Електрон» з автономним ходом. Оскільки його доукомплектували додатковою батареєю, він став важчим на 750 кг та втратив 3 сидіння для пасажирів. Проте зможе проїхати автономним ходом 20 км, а для «відновлення сил» потребуватиме лише 3-годинної підзарядки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Разом із технічними працівниками ЛКП «Львівелектротранс» тролейбус здійснив свій перший тестовий рейс із території заводу до вул. Сахарова. А далі – по вул. Вітовського – пл. Франка – вул. Стрийській – до ТРЦ «King Cross Leopolis». У зворотному напрямі «рогатий» попрямував до старого трамвайного депо на вул. Городоцькій. Цікаво, що майже 70 років тому саме з цього депо на лінію виїхав перший львівський тролейбус.

Попереду ще – додаткова сертифікація, яку проводить державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». Тільки після цього тролейбус передадуть місту.

«Випробування планують провести після 20 червня, тому є шанс, що на початку липня парк львівського електротранспорту чекатиме на ще одне поповнення», – зазначили у ЛКП «Львівелектротранс».

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