Проєкт «Дириґенти. Українською» знову на сцені Львівської філармонії

«Дириґенти. Українською» – вже знаний проєкт Львівської національної філармонії ім. М. Скорика знову на сцені Концертного залу Людкевича. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

10 червня Академічний симфонічний оркестр філармонії виступить під орудою Андрія Савчука. Солісткою вечора стане відома піаністка Оксана Рапіта. Початок події о 19:00.

Проєкт «Дириґенти. Українською» заснований у 2020 році. Завдяки ньому молоді й талановиті дириґенти з різних куточків України мають можливість гучно заявити про себе на весь світ, адже усі події «Дириґентів. Українською» транслюються онлайн. Виступають українські майстри батути з одним із найстаріших та найіменитіших українських колективів – Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії ім. М. Скорика, який у вересні 2022 року буде святкувати свій 120-річний ювілей.

Завдяки таким мистецьким тандемам «народжуються» потужні симфонічні програми, що поєднують як українську, так і європейську музику.

У червневій події «Дириґентів. Українською» Академічний симфонічний оркестр філармонії виступить під орудою Андрія Савчука – диригента з Києва, який часто виступає із симфонічними програми у різних містах України. Андрій Савчук також працює диригентом у Національній заслуженій академічній капелі України «Думка».

Програма концерту цілком складатиметься з української симфонічної музики. Розпочне вечір «Галицька увертюра» Євгена Оркіна, яка стала однією із фіналістів Всеукраїнського композиторського конкурсу «Українська концертна увертюра».

Концерт для фортепіано з оркестром «останнього українського романтика» Василя Барвінського тривалий час вважався втраченим. Написаний та виконаний у міжвоєнні часи, після тривалої перерви був віднайдений у далекій Аргентині та прозвучав у Львові лише 1994 році. У 2019 році у Львівській філармонії була презентована нова оркестрова редакція Фортепіанного концерту Василя Барвінського, написана композиторкою Богданою Фроляк.

Як і у той вечір, Концерт прозвучить за участі знаної української піаністки Оксани Рапіти та Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії.

Останнім твором програми буде симфонічна балада «Гражина» Бориса Лятошинського, написана на основі однойменної балади Адама Міцкевича. У музиці композиції знайшла втілення ідея самопожертви заради інших та любов до Батьківщини: за сюжетом, Гражина жертвує своїм життя задля порятунку свого чоловіка, князя Литавора. Литавор, дізнавшись про трагічну смерть дружини, та намагаючись спокутувати свою провину перед батьківщиною, входить у полум’я вогнища.

Квитки за посиланням: Philharmonia.

Також буде доступна онлайн-трансляція концерту на: YouTube.

Фото: Данило Бедрій

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