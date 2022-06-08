Порошенко повернувся з Європи до Львова на нових пікапах

Фонд Порошенка спільно із благодійниками ГО Справа Громад привіз до Львова з Європи 12 нових пікапів Mitsubishi L200. Усі позашляховики сьогодні вирушили до Києва, де автівки підготують для передачі десантно-штурмовим військам. Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Петра Порошенка, на автівках буде встановлене спеціальне обладнання, яке допомагатиме нищити ворогів.

«Зустрічаємо у Львові 12 нових пікапів, які прибули сюди сьогодні, а були відвантажені з митного складу під час мого перебування в Роттердамі. Колоною із цих новеньких авто для військових ми вирушаємо в Київ. Для того, щоб там їх перефарбувати, встановити кунги, генератори, шанцевий інструмент», – повідомив він.

Окрім того Петро Порошенко анонсував відвантаженя повнопривідних вантажівок для ЗСУ.

«Ми чекаємо на отримання експортної ліцензії. У британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко», – додав Порошенко.

Я повідомляється, благодійникам вдалося закупити вдвічі більше авто за рахунок того, що Фонд Порошенка подвоїв суму зібрану благодійниками ГО Справа Громад.

«Хто продовжує бачити в цьому піар – закликаємо робити те саме. Доставляйте допомогу Збройним Силам України та підтримуйте військових. Підтримуйте Україну та її єдність. Підтримуйте міжнародну солідарність з Україною і постачання зброї. Ми переможемо! Слава Україні!», – повідомив Петро Порошенко.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження, але його не пропустили.

«Євросолідарність» назвала не пропуск свого лідера через кордон «ганебною історією на замовлення чинної влади».

Наступного дня Петру Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею. З третьої спроби Порошенко таки зумів поїхати з України у відрядження.

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