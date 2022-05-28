Порошенка знову не випустили за кордон

П’ятому президенту України Петру Порошенку знову відмовили у виїзді з країни. Це вже вдруге за два дні. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.

Так, у п’ятницю, 27 травня, Порошенка не пропустили на пункті перетину кордону «Рава-Руська». За даними Держприкордонслужби, прикордонники не змогли зчитати QR-код його дозвільного документа.

У суботу, 28 травня, Порошенку відмовили вдруге. За словами депутатки Сюмар, цього разу QR-код, який мав підтвердити можливість Порошенка виїхати за кордон, зчитався успішно. Причиною відмови стала відсутність певних документів, але прикордонники не уточнили, яких саме.

Зауважимо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук схвалив парламентське відрядження політика на засідання Парламентської Асамблеї НАТО.

«Цього разу, сьогодні, QR код зчитався, відрядження дійсне, Стефанчук підтвердив, Парламентська асамблея НАТО почала роботу. Але прикордонники тепер кажуть, що «надав не всі документи»), але не кажуть які», – йдеться у повідомленні.