Окупанти обстріляли прикордонні села Сумщини

Впродовж доби 8 червня російські окупанти здійснили чотири атаки на різні прикордонні села на Сумщині з різних типів озброєння. Про це в Телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Есманської громади. Зафіксували близько 10 прильотів.

Згодом ворог відкрив вогонь по територіях Хотинської та Юнаківської громади. Працювали з мінометів та крупнокаліберних кулеметів. У Шосткинському районі обстрілами зруйнували підрозділ Держприкордонслужби України. До війни на ньому тимчасово розміщували нелегалів. Зараз же воно не використовувалось.

Пообіді окупанти провели шість 6 мінометних прильотів по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду.

Після цього російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль.

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