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Нардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі

Ольга Денисяка

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Державне бюро розслідувань розслідує кримінальне провадженя щодо народного депутата України від «Слуги народу» Олексія Ковальова за колабораційну діяльність. Нардеп сам в соцмережах розповідає, що співпрацює з ворогом. Про це йдеться в Телеграмі Державного бюро розслідувань.

Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території рф, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

Встановлено, що депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області. Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що росія на Херсонщині надовго.

За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Розслідування триває.

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