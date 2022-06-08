На Яворівщині в ДТП постраждали двоє підлітків

У Яворівському районі перекинувся «Фольксваген» унаслідок чого травмувалися усі пасажири, серед них – двоє підлітків. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася у неділю, 5 червня, неподалік селища Івано-Франкове на автодорозі «Івано-Франкове-Жовква». За попередніми даними, 27-річний мешканець одного з сіл району не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Внаслідок ДТП травми отримали троє пасажирів віком 15,17 та 18 років. Усі вони мешканці району. Постраждалі одразу були госпіталізовані.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Чоловіку може загрожувати до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.