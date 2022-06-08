Ліга націй. Сьогодні збірна України зіграє проти Ірландії

Сьогодні матчем проти команди Ірландії збірна України розпочне свій виступ у футбольній Лізі націй-2022/2023. Про це Львівському порталу повідомили в Українській асоціації футболу.

Аби піднятися до найвищого дивізіону ЛН, синьо-жовтим слід виграти свою групу В1, де вони змагатимуться з Ірландією (8 червня), Шотландією (21 вересня) та Вірменією (24 вересня).

Поєдинок відбудеться у місті Дублін на стадіоні «Авіва». Початок матчу о 21:45.

Пряма трансляція на телеканалах «Футбол 1» та «Індіго TV».

Наша команда вийде на поле у жовтій формі. Заявка збірної України на матч з Ірландією.

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